Truffa alle Finanziarie | 11 Condanne e 5 Assoluzioni

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Chieti - Il processo perai danni di cinque, che coinvolgeva 36 imputati con varie accuse tra cui associazione per delinquere, sostituzione di persona e, si è concluso con undicie cinquedavanti al tribunale di Chieti. Il collegio giudicante, presieduto da Guido Campli, con i giudici a latere Morena Susi ed Enrico Colagreco, ha emesso le seguenti: Giuseppe Petrazzuolo a 4 anni di reclusione, Gabriele Arrotino a 2 anni e 6 mesi, Bruno Spinelli a un anno e 2 mesi, Domenico Michelli a un anno, Massimo Bernardone a un anno, Silvia Toso a un anno, Demetrio Di Simone a 10 mesi e 15 giorni, Gianluca Minale a 10 mesi e 15 giorni, Samuele Bernardoni ed Elio Di Simone a un mese e 15 giorni, Nino Verrocchi a un mese e 15 giorni. Gli ...

Un normale controllo della Guardia di Finanza svela una maxiai Castelli Romani con un sistema ben rodato che permetteva di azzerare i debiti fiscali con ... crediti d'imposta falsi in capo...

Arriva un invito dall'Associazioni Codici ai consumatori a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che si ricevono: in alcuni casi simili la presenza di errori grammaticali nei messaggi è co ...ASCOLI - Un anno lontano dai luoghi della movida di Ascoli e di Monteprandone: per tre persone la Questura di Ascoli ha emesso altrettanti provvedimenti di Dacur. I destinatari di ...