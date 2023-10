Trovo imbarazzanti le parole di Saviano dopo la condanna per diffamazione | spiego perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) di Savino Balzano Ho trovato davveroe assai gravi ledi Robertoa margine dellaper, per aver dato della “bastarda” a Giorgia Meloni. Premetto sin da subito di non nutrire alcuna simpatia per lo scrittore, anzi: mi è profondamente antipatico. Lo dico per onestà e trasparenza nei confronti di chi legge: penso chesia uno dei più feroci alfieri del politicamente corretto (a fasi alterne, evidentemente: a dare della bastarda a Meloni ci ha messo assai poco) e francamente penso, in totale sincerità, che sia emblema di un mondo malinconicamente noto, radical e salottiero, di una sinistra abbastanza finta, lontanissima dalla gente e dal popolo che invece pretende di rappresentare. Smontare gli argomenti diè ...