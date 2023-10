Troppi abusi edilizi non demoliti in pronvicia di Latina | l’atto d’accusa di Legambiente Lazio

film degli ultimi quindici anni, che siano thriller o commedie romantiche, aggiungono i ... e di tutto quel cinema scandinavo che deve ancora qualcosa al Dogma (e pure ai suoi) e che ...

La FIGC sostiene l'iniziativa Terre des Hommes contro la violenza e ... Lega Nazionale Dilettanti

#MettitiNeiSuoiPanni, la FIGC sostiene l'iniziativa di Terre Des ... FIGC

Il Rapporto Lav Zoomafia 2023 mostra come corse clandestine, combattimenti tra animali e traffico di cuccioli siano ancora numerosi in Italia ...Il presidente americano Joe Biden assicura che gli Stati Uniti sono "la nazione più potente della storia del mondo" e che possono "occuparsi" contemporaneamente delle guerre in Medio Oriente e in Est ...