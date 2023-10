Tricarico contro tutti | “I social tossici e il Sanremo di Amadeus fa schifo”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) (Adnkronos) – Francesco, daiche “sono” aldiche “fa”. In un’intervista all’Adnkronos, il cantautore-pittore se la prende soprattutto “con la perdita del buon senso, della bellezza e della competenza in ogni campo”. Che l’artista fosse parecchio critico sull’attuale momento storico lo si era già capito nel marzo scorso quando, dopo due anni di silenzio musicale, ha pubblicato il singolo “Mi stateimmensamente e profondamente sul cazzo 1”, che se la prende appunto con2023, con il politicamente corretto, con i governi dei banchieri, con “chi usa i figli per fare soldi”, con le gare di canto, di ballo, di cucina, con “le gare in generale” e ...