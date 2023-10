Trento-Gran Canaria oggi in tv | programma | orario e diretta Eurocup 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 3^ giornata del Gruppo B dell’di. Non è iniziata bene la stagione europea per gli uomini di coach Galbiati, che hanno perso le prime due partite. Ora, la sfida ai forti spagnoli, che sono i campioni in carica della competizione e che hanno vinto nelle prime due giornate. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 18 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per l’di. SEGUI LA ...