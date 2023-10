Trattamento ustioni – come trattarle per guarire più velocemente

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Prima di occuparsi nello specifico delbisognerebbe capire meglio cosa sono questi ultimi in modo da non fare nessun tipo di confusione. Diciamo subito che un’ustione può essere definitauna lesione che viene provocata da agenti esterni che hanno una temperatura molto alta, e che verranno in contatto col corpo di quella persona. Le opzioni potranno essere di un livello più o meno grave perché ci sono troppe variabili da considerare partendo dal calore specifico del corpo che viene ustionato, ma soprattutto dalla durata del contatto dell’agente ustionante con la persona che si è ustionata, nonché la quantità di calore che viene trasmesso. Chiaramente ogni paziente è diverso dall’altro dal punto di vista della sua salute e della sua condizione generale: ed ecco perché queste cose insieme alla sede della lesione, ...