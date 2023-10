Tragico lutto nel mondo del cinema | addio per sempre alla leggendaria attrice

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Pubblicato il 18 Ottobre, 2023 Continua ad essere un periodo nero per ildella tv: dopo la dipartita di Suzane Sommers, una delle star di “Tre cuori in affitto”, e la scomparsa di David McCallum, famoso per aver interpretato il ruolo del dottor Donald Mrd nella serie “NCIS Unità anticrimine“, arriva un’altra tragica notizia e cioè la morte ad 84 anni di Lara Parker, la strega Angelique della serie tv degli anni ’60 “Dark Shadows”. La notizia della morte è stata comunicata da Kathryn Leigh Scott, l’, collega e amica che ha recitato nella serie gotica americana proprio al fianco della Parker. “Ho una triste notizia” – ha scritto Kathryn Leigh Scott – la mia bellissima e amata amica Lara Parker è morta giovedì 12 ottobre. Ho il cuore spezzato, come tutti noi che l’abbiamo conosciuta e amata”. La famiglia ha ...