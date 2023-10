Traffico Roma del 18-10-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto auto in coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina e diramazioneSud in interna file tra Nomentana e Prenestina prudenza per un incidente nel sottovia Ignazio Guidi in direzione Flaminio incidente e rallentamenti sulla Tiburtina nei pressi di via Civiltà delle macchine altro incidente sul lungotevere Arnaldo da Brescia in prossimità del Ponte Matteo sulla tangenziale si sta in coda tra il Foro Italico e la Salaria verso San Giovanni sulla via del mare si sta in coda all’altezza di Tor di Valle verso Ostia è ancora fra il raccordo è Vitiniain fila sulla Ardeatina tra via di Tor Pagnotta e via di Fioranello in uscita dalla capitale chiusa alvia Cornelia per un avvallamento del manto stradale il tratto chiuso tra via Suor Maria ...