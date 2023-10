Traffico Roma del 18-10-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto sulla A24-teramo prudenza per i possibili rallentamenti dovuti a un incidente avvenuto in direzionetra Castel Madama e la per un veicolo in panne sulla A1 Firenzesi rallenta tra la diramazionenord e Ponzanonoin code lungo la carreggiata interna del raccordo tra Bufalotta e Prenestina in esterna per incidente e rallentamenti tra Prenestina e la 24 altre code a tratti tra la Colombo e la diramazioneSud si procede in coda sulla tangenziale verso San Giovanni tra l’olimpico e la Salaria e poi ancora tra Scalo San Lorenzo viale Castrense si rallenta verso il Foro Italico tra Batteria Nomentana nella Salaria e code nella galleria Giovanni XXIII direzione ...