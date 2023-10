Traffico Roma del 18-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto auto in coda per incidente lungo la carreggiata interna del raccordo tra Bufalotta e Prenestina con ripercussioni per ilproveniente dal vanno della 24 in fila dalla Togliatti incolonnamenti in esterna tra Pontina e diramazionesud e ancora tra Casilina e la 24 in tangenziale auto in code tra l’olympic quella Salaria con direzione San Giovanni incidente in Viale dei monfortani nei pressi di via di Torrevecchia Ci sono rallentamenti via di Torpignattara chiusa alper lavori di asfaltatura tra via Casilina e viale Aicardi Per quanto riguarda il trasporto ferroviario è in graduale ripresa l’alta velocità Firenzesono conclusi gli accertamenti dell’autorità giudiziaria nei pressi di Orte ritardi fino a 20 minuti possibili ...