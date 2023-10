Traffico Roma del 18-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazionerallentato lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra via Appia via Casilina è trafficata anche la tangenziale Tra via Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio tra Corso Francia e via Salaria direzione San Giovanni La polizia locale segnala poi rallentamenti per incidente in via Prenestina all'altezza di via dell'Acqua Vergine altro incidente al Gianicolense in viale dei Colli Portuensi in prossimità di via di torrecremata per lavori sul manto stradale sono invece chiusa alvia di Torpignattara via Casilina e viale Giacomo Aicardi e viale Filarete all'altezza di via Bartolino da Novara i dettagli sulla.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale