Traffico Roma del 18-10-2023 ore 10 | 30

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Sul Grande Raccordo Anulare di(A90) ilè provvisoriamente bloccato in carreggiata esterna al km 68,000 tra Pescaccio (km 66,000) e l'Aurelia per consentire lo spegnimento di un veicolo in fiamme. Sul posto è ...

Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei 5 blocchi del traffico previsti fino a marzo RomaToday

Taxi a Roma, Gualtieri: “A Parigi c’è più traffico che a Roma” La7

Sul Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) il traffico è rimasto provvisoriamente bloccato per alcuni minuti in carreggiata esterna al km 68,000 tra Pescaccio (km 66,000) e l’Aurelia per consentire lo ...Dal 21 ottobre scatta la nuova viabilità in piazza Venezia per consentire il proseguimento dei lavori per la realizzazione della nuova stazione metro C. La circolazione sarà consentita, a doppio senso ...