Traffico Roma del 18-10-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Luceverdeancora disagi sulla diramazione diSud per incidente code tra Torrenova raccordo anulare il proviene dalla A1-napoli non potrei entrare sul raccordo in direzione della non si escludono disagi anche sulla diramazione dinord per lavori è chiusa l’entrata dei Settebagni nelle due direzioni fino alle 22 di questa sera incidente anche sulla complanare dellaL’Aquila con rallentamenti tre raccordo vuoi Settecamini in uscita dasul tratto Urbano della stessa 24 coda a partire da Tor Cervara sia Verso il raccordo sia in direzione della tangenziale est sulla tangenziale code dal video con la A24 verso Galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni tratto di coda tra salari a viale Castrense sulla carreggiata esterna del raccordo anulare in coda ...