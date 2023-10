Traffico Roma del 18-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Luceverdeun invito alla prudenza nella guida sulla diramazione diSud incidente code tra Torrenova raccordo anulare chi proviene dalla A1Napoli non potrà entrare sul raccordo indirizzo dell’appia non si escludono disagi anche sulla diramazione diNord a cui lo ricordiamo a causa di lavori è chiusa in entrata di Settebagni nelle due direzioni fino alle 22 di questa sera file sul tratto Urbano dellaL’Aquila 3 era la tangenziale est e da Tor Cervara in carreggiata opposta in direzione del raccordo sulla tangenziale code da Dio con la A24 verso la galleria Giovanni XXIII in carreggiata esterna del raccordo anulare in coda trattati tra le uscite via Trionfale via del mare poi tra Anagnina e Casilina in carreggiata interna file a tratti tra le uscite Cassia bis e Pontina ...