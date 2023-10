Tra Scorsese e Chalamet è magia | nel segno di Bleu di Chanel

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Guardi le immagini del corto e quelle del backstage, e la senti, la avverti. C’è elettricità, un’energia particolare dall’incontro che ha unito Martine Timothéesullo stesso set, quello del nuovo spot didi. Il regista di Taxi driver è al suo secondo commercial dedicato a questa fragranza (nel primo, del 2010, l’aveva battezzata). L’attore di Dune inaugura con queste immagini la sua prima esperienza da testimonial beauty e fashion, offertagli da un profumo a cui sembra appartenere intimamente., infatti, è pensato con un’energia nobile, ideato appositamente a raccontare una mascolinità che ha la sua forza nella determinazione a essere fedeli a se stessi senza lasciarsi condizionare dagli stereotipi, “veste” un uomo che non vuole assomigliare ad altri che a ...

... Van Gogh: Sulla soglia dell'eternità ) e vedrài suoi produttori esecutivi nientemeno che Martin. Le riprese sono iniziate da poco in Italia, dato che la produzione ha ottenuto un ...

Scorsese e DiCaprio, ancora una volta insieme. E una nuova luce investe la storia dell’America MYmovies.it

Quanti film hanno fatto insieme Robert De Niro e Martin Scorsese Everyeye Cinema

(Donna Moderna) La trama Attesissimo - film di Martin Scorsese: Killers of The Flower Moon. Dal cast alla trama, fino ad alcune curiosità, tra cui la durata (3 ore e 26 minuti): ecco tutto quello che ...Dal 17 al 29 ottobre, la Casa del Cinema si trasformerà in uno dei luoghi più importanti della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, ospitando la programmazione della sezione Storia de ...