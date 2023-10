Tra Iran e Hamas non c’è un rapporto gerarchico Parla Zimmt Inss

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) “È molto difficile accertare la portata del coinvolgimentoiano” nell’assalto lanciato dasabato 7 ottobre nel Sud di Israele “basandosi solo su fonti aperte”, spiega Raz, esperto didell’Università di Tel Aviv e dell’Institute for National Security Studies, a Formiche.net sottolineando di non avere accesso a informazioni di intelligence che possano fornire una risposta chiara. Che cosa sappiamo dal coinvolgimentoiano? L’fornisce assistenza ain termini di tecnologia, armi, addestramento e know-how. L’non ha mai cercato di nasconderlo. Pertanto,non avrebbe potuto compiere un simile attacco senza il sostegnoiano. Inoltre, sappiamo per certo che almeno negli ultimi ...