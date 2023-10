Torpignattara | rutti dall' altoparlante in piena notte | l' ironia del quartiere | Magari fanno scappare i cinghiali - VIDEO

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Strano risveglio, quello a cui sono stati costretti gli abitanti dilatra il 16 ed il 17 ottobre. Qualcuno, l'identità di questo "artista" non è ancora stata svelata, ha infatti voluto deliziare ilcon la propria, personalissima sinfonia. Con l'ausilio di un autoparlan

Ieri sera, martedì 17 ottobre, un altoparlante ha iniziato a trasmettere una serie di... L'episodio è avvenuto nel quartiere di, uno delle zone più densamente popolate della ...

Incredibile a Roma, altoparlante trasmette rutti in piena notte. I commenti sui social: «Ma sono cinghiali» leggo.it

Roma, altoparlante sconvolge i cittadini in piena notte: "Ma sono cinghiali" Liberoquotidiano.it

Per qualcuno può sembrare divertente, ma di certo per altri non lo è stato. Durante la notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre 2023, qualche bontempone a Torpignattara ha pensato bene di munirsi di a ...Uno scherzo goliardico, che avrà diverito sicuramente molti romani: ieri sera, all'improvviso, un altoparlante ha iniziato a trasmettere una serie di rutti particolarmente rumorosi.