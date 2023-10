Torino-Inter | per Inzaghi il grattacapo arriva… Dal Sudamerica!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Terminata anche questa pausa per le nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato., in programma sabato alle 18, si avvicina rapidamente. I nerazzurri sono chiamati a riscattare il deludente pareggio contro il Bologna, ma per Simoneunin attacco arriva dal Sudamerica. MEZZO SERVIZIO – Di quattro attaccanti, Simonene ha a disposizione soltanto tre a causa dell’infortunio di Marko Arnautovic. Nulla di nuovo, anche se il problema potrebbe essere più grave del previsto. Nelle prossime settimane, infatti, gli impegni – a partire da– torneranno a presentarsi incessantemente nel calendario dei nerazzurri, complice anche la UEFA Champions League. Unora il tecnico ...