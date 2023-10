Torino-Inter | Marchetti l’arbitro per la 9ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)si giocherà sabato alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la nonadiA 2023-2024: ci saràdella sezione di Ostia Lido. ARBITRO(sabato 21 ottobre ore 18) Arbitro: MatteoAssistenti arbitrali: Stefano Liberti – Giuseppe PerrottiQuarto ufficiale: Antonio RapuanoArbitro VAR: Luigi NascaAssistente VAR: Giacomo Paganessi Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della nonadiA 2023-2024. VERONA-NAPOLI sabato ...

Si sofferma sul caso scommesse Filippo Tramontana nel suo editoriale per Linterista. Il cronista tifoso nerazzurro, volto noto di 7Gold, è sconsolato. Questi i passaggi principali

Video – Gli ex di Torino-Inter Toro News

Ricaduta per Cuadrado: salta il Torino ed è a forte rischio per la Champions La Gazzetta dello Sport

L’Inter vuole ripartire dopo la sosta con il Torino dopo aver perso 2 punti col Bologna e anche la testa della classifica. Anche i granata di Juric sono in cerca di riscatto, dopo aver perso malamente ...Urbano Cairo, intervistato ai microfoni di Radio Serie A, ha colto l'occasione per fare il punto della situazione in casa ...