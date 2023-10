Topolino festeggia Disney100 con Steamboat Willie

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Sul numero 3543, in edicola da mercoledì 18 ottobre, una cover in bianco e nero dedicata al corto che ha segnato il debutto di, e la statuina da collezione di. Suproseguono imenti per i 100 anni della The Walt Disney Company e, per l'occasione, non poteva mancare un omaggio a: personaggio iconico del cortometraggio diretto da Walt Disney e Ub Iwerks, proiettato per la prima volta nel lontano 18 novembre 1928. Considerato l'esordio die Minni, nonché trampolino di lancio dei Disney Brothers Cartoon Studios, il "Topo da cui tutto cominciò" viene celebrato sul numero 3543 - disponibile, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 18 ottobre - con una cover dedicata a cura di ...