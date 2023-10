giorni scorsi un'aula era stata chiusa per l'avvistamento di, ma ieri mattina il roditore si è ripresentato, nonostante il Comune fosse intervenuto con pulizie straordinarie e così gli alunni ...

Topi nei corridoi, mattonelle rotte, aule sovraffollate, bagni inagibili: a Rieti divampa la protesta degli studenti Orizzonte Scuola

Invasione di topi nel salotto della città: colonia in via Grazioli per via ... l'Adige

Nei giorni scorsi un'aula era stata chiusa per l'avvistamento di topi, ma ieri mattina il roditore si è ripresentato e così gli alunni di una ...Un topo è stato avvistato ieri, 17 ottobre, all’interno di un’aula chiusa da giorni, proprio per l’avvistamento di roditori, in una scuola elementare di Pisa. Il Comune era già intervenuto nei giorni ...