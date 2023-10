Tonali va a testimoniare alla Procura di Torino

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Roma 17/10/2023 alle 20:39 CEST Il calciatore del Newcastle testimonia davanti alle autorità per quello che è noto come il ‘caso scommesse’ L’agente del giocatore, l’italiano Giuseppe Riso, ha confermato il problema del gioco d’azzardo di cui soffree che è già in cura da specialisti. L’italiano Sandro, giocatore del Newcastle, si è recato questo martedìdiperdavanti alle autorità sul cosiddetto ‘caso scommesse’ in cui si sta indagando. Il centrocampista 23enne si è presentato davantiintorno alle 16 (CEST), accompagnato dai suoi ...