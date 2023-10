Tonali | il Newcastle assume uno psicologo per la squadra

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La vicenda scommesse continua a far parlare. Nelle scorse ore, infatti, è arrivata la confessione da parte di Sandroalla Procura della FIGC. Il centrocampista ex Milan ha confermato di aver giocato più volte sul calcio e anche sui rossoneri. Il, suo attuale club nel quale si è trasferito in estate, ha comunicato di aver assunto uno, il dottor Ian Mitchell, per aiutare lanei prossimi mesi. L’obiettivo della società è quella di sensibilizzare l’argomento “scommesse”, anche in virtù dei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto diversi calciatori nel panorama italiano. Adesso bisognerà però capire quale sarà (eventualmente) la squalifica che verrà inflitta a Sandroper aver violato il codice di Giustizia Sportiva. Il centrocampista classe 2000 ha confermato ...