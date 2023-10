Tonali ha ammesso di aver scommesso sul Milan Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)hadisul. Lo scrive ladello Sport che riporta il contenuto dei suoi interrogatori alla Procura della Repubblica di Torino e anche alla Procura Figc. Sandroè pentito e ha già iniziato a dare il suo contributo alle indagini sul caso scommesse. Lo ha detto ieri alla Procura della Repubblica di Torino, in un interrogatorio durato quasi tre ore, ma lo aveva dichiarato anche domenica scorsa quando è stato ascoltato per la prima volta dalla Procura federale (la seconda ieri mattina). Giuseppe Chinè lo ha incontrato in una località segreta e lui ha detto tutta la sua verità. L’exsi è dunque autodenunciato all’organo di giustizia sportiva e di certo hadi ...