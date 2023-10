Tonali confessa | “Scommetto contro il Milan”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 18/10/2023 Atto alle 13:57 CEST Il calciatore del Newcastle ha affermato di aver scommesso “il” e “sul”, quando giocava in Italia Potrebbe incorrere in una sanzione più grave rispetto a Fagioli, condannato a 7 mesi di squalifica. Lui ‘caso di scommesse‘ In Italia potrebbe peggiorare. SandroHa ammesso ieri davanti alla Procura di aver scommesso anche, in un interrogatorio durato quasi tre ore. Secondo lui Codice di giustizia sportivanon ci sarebbe stato alcuno stupro, ma avrebbe ancheto di aver piazzato scommesse durante la sua permanenza in squadra.rossoneri’. E qui la ...