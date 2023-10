Tonali | c’è il comunicato del Newcastle | decisione sul giocatore

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilha deciso cosa fare con Sandroper ciò che riguarda il caso scommesse. Il club ha diramato un. Il caso scommesse ha sconvolto il calcio italiano. Diversi giovani giocatori, tra cui Fagioli,e Zaniolo, sono sotto la luce degli inquirenti per aver scommesso illegalmente su vari sport. Per quello che riguarda il centrocampista della Juventus, la Procura Federale ha già espresso il proprio parere. Infatti Fagioli ha subito una squalifica di 7 mesi, più altri 5 in cui dovrà sensibilizzare il pubblico sul tema della ludopatia, seguendo le indicazioni della FIGC. Tuttavia le situazioni die di Zaniolo restano aperte. In particolare è l’ex Milan che ora è sotto interrogatorio da parte delle procure. La situazione perè complicata poiché, ...