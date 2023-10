Tonali | caso scommesse | parla il Newcastle Il comunicato ufficiale

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)ha deciso di collaborare con la giustizia in merito aldelleillegali: ilhato così del suo tesserato.? Il club inglese, attuale proprietario del cartellino di Sandro, ha scritto: «IlUnited può confermare che Sandroè oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività diillegali. Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti. Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club. A causa di questo processo in corso, Sandro e ilUnited non sono in grado di offrire ...