Tifosi increduli | preferisce un club meno importante della Juve

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Un obiettivo bianconero può sfumare già a gennaio. Il giocatore in uscita sta valutando le opzioni, ora lantus rischia grosso Dopo i rumour delle ultime ore, lantus sembrerebbe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Dopo appena otto partite e due sconfitte, Garcia ha già scucito lo scudetto dalle maglie azzurre per consegnare aila più cruda realtà. Gli stilnovisti scendono al Maradona con due ...

"Fu il Napoli a mandarmi via": rivelazione incredibile dell'ex, tifosi ... Spazio Napoli

La lunga giornata dei tifosi allo stadio di Bruxelles AGI - Agenzia Italia

La Ferrari ottiene il mondiale d’ufficio: ecco la notizia che sconvolge tutti i fan, ancora increduli. Tutti gli appassionati di Formula 1 non possono dimenticare l’anno 2008. Specialmente i tifosi ...A 20’ dalla fine la lavagna luminosa per la sostituzione del numero 38 ha lasciato increduli gli spettatori del “Vigorito” e i tifosi del Benevento. Un’immagine che racconta i passi in avanti compiuti ...