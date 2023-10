Tifosi brasiliani stufi di Diniz | il sogno è Mourinho Mundo Deportivo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) La cocente sconfitta subita dal Brasile a Montevideo contro l’Uruguay di Marcelo Bielsa, valida per le qualificazione ai mondiali del 2026, ha aperto uno squarcio nel rapporto tra la tifoseria ed il tecnico Fernando, attuale allenatore del Fluminense ma nominato ad interim come selezionatore della nazionale verdeoro nell’attesa che vengano ufficialmente sciolte le riserve sul prossimo ct.IvoglionoIl presidente federale Ednaldo Rodrigues, pur annunciando ufficiosamente l’ingaggio a fine stagione dell’attuale tecnico madridista Carlo Ancelotti, non ha in mano nulla di firmato tale da poter fermare le speculazioni giornalistiche sul futuro della panchina della Seleçao. Il 2-0 subito in nottata, firmato Darwin Núñez e Nicolás De La Cruz, ha scatenato il dibattito tra isu chi sia ...

Il Brasile di Neymar Junior non è riuscito a battere il Venezuela nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Selecao è stata ripresa nei minuti finali. Isi sono scagliati contro i giocatori e Neymar è stato colpito dal lancio di un sacchetto di popcorn . "È molto triste, non vengo qui in vacanza e tanto meno per fare una passeggiata, ...

