“Ti spezziamo le gambe” | assurdo Fagioli | la deposizione è impressionante

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Rivelazioni shock da parte di Nicolòin merito allo scandalo scommesse. Dai debiti alla situazione Tonali: le parole del bianconero. Hanno dell’incredibile le rivelazioni arrivate da parte dialla Procura di Torino. In particolare, nella giornata di ieri sono arrivate le prime sentenze ufficiali per il calciatore bianconero, che avrebbe patteggiato con la Procura una pena di 7 mesi di squalifica con annessi 5 di riabilitazione e di servizi socialmente utili all’interno delle scuole. Ancor più del clamoroso, rispetto a tutta la vicenda sviluppatasi negli ultimi giorni, vi sono però le dichiarazioni rilasciate dallo stesso centrocampista della Juventus. Debiti di squadra e Tonali, le dichiarazioni diRaccolte dall’odierna edizione di Tuttosport, le deposizioni dialla Procura di Torino ...

Queste le sue parole raccolte negli atti: ' Mi dicevano: paga o tile'. E ancora: ' Fu Tonali a dirmi di scommettere su un sito illegale . Ho scommesso su tutto anche su Torino - ...

Nicolò Fagioli ha patteggiato e ora sconterà la pena di 12 mesi accordata dalla Procura federale (di cui 5 di prescrizioni alternative). Per sette mesi, dunque, il centrocampista della Juventus non ...A tal punto che lo stesso giocatore ammette di essere stato oggetto di feroci minacce, nei casi di reiterata insolvenza: "Ti spezzo le gambe". Fino a non farcela più e ad autodenunciarsi lo scorso ...