Thuram e Lautaro Martinez | verso Torino-Inter con una buona notizia

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)sono senza ombra di dubbio fondamentali per l’di Simone Inzaghi. Mentre il francese ha già fatto ritorno ad Appiano Gentile, per l’argentino ci vorrà ancora qualche ora. Le scelte del tecnico nerazzurro sembrano però chiarissime UNA SOLA DIREZIONE – Marcussono fondamentali per l’di Simone Inzaghi che sabato alle 18 riprende il suo cammino in Serie A allo stadio Olimpico contro ildi Ivan Juric. I nerazzurri, reduci dal pareggio beffardo contro il Bologna, sanno quanto è importante vincere per rimanere aggrappati al Milan capolista e proprio per questo le scelte del tecnico piacentino non possono che andare in un’unica direzione.e ...