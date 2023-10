Testo unico per le disabilità | dopo anni di attesa e promesse mancate parte un tavolo al ministero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Le istituzioni lo avevano annunciato da mesi, ma sonoche le persone disabili e le famiglie attendono: chiedono semplificazione normativa, facilitazioni nel recepire i loro diritti oltre che maggiori risorse economiche per migliorare la qualità di vita di donne e uomini non autosufficienti. A più di un anno dall’insediamento del governo Meloni, è stato finalmente costituito e si è riunito per la prima volta il 5 ottobre iltecnico per la redazione di unper le. L’ente lavorerà in particolare al coordinamento e al riordino delle disposizioni vigenti in materia di. Non sono previsti nuovi fondi aggiuntivi per aiutare le oltre tre milioni e mezzo di persone disabili che vivono in Italia e che da decenni vivono sulla loro pelle, più degli ...