Terza giornata Basket Eurolega 2023 24 | Milano stende l’Olympiacos

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Primo sorriso stagionale in campo continentale per l’Olimpiache, nella/24, supera al Forum l’Olympiacod per 63-53. Decisivi per i padroni di casa i 20 punti realizzati dall’ ex stella del Barcellona Mitrovic./24: OLIMPIA-OLYMPIACOS 63-53 Primo ruggito dei meneghini in Europa che si imposta sui greci dell’ Olympiacos al termine di un match molto tirato. Gli uomini di Messina partono bene con l’accoppiata Shields-Mitrovic che portano avanti i suoi sul 19-17 con il quale si chiude il primo quarto. La seconda frazione si apre con la tripla di Flaccadori che vale il +7, ma i greci reagiscono alla ...