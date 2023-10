Terroristi islamici ammazzano una coppia in viaggio di nozze in un parco turistico dell’Uganda video

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Unadi sposi indiin Uganda è stata uccisa con la loro guida in un attacco di un gruppo terrorista islamico nelnazionale Elizabeth Queen. A darne notizia è la Bbc, che rivela come anche il loro veicolo sia stato bruciato dai ribelli delle Forze Democratiche Alleate. Il presidenteYoweri Museveni ha detto che l’uomo era inglese, la moglie sudafricana e la guida ugandese. Il Ministero degli Esteri del Regno Unito ha aggiornato i suoi consigli diper l’Uganda, avvertendo che “gli aggressori” del “cittadino britannico, della moglie e della guida sono ancora a piede libero”. Si sconsiglia, scrivono, pertanto “tutti i viaggi tranne quelli essenziali” al Queen Elizabeth National Park, aggiungendo che chiunque si trovi nell’area dovrebbe ...

