Terrorismo | Meloni reintroduce i controlli al confine con la Slovenia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) L’Italiaalcon lacome misura anti-. “L’intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell’Europa, in particolare dopo l’attacco condotto nei confronti di Israele, ha aumentato il livello di minaccia di azioni violente anche all’interno dell’Unione” fa sapere in una nota Palazzo Chigi annunciando la reintroduzione deidelle frontiere interne terrestri con la, in base al Codice delle frontiere Schengen. L’intensificarsi dei focolai di crisi ai confini dell’Europa ha spinto Palazzo Chigi a reintrodurre ialcon la“Un quadro ulteriormente aggravato dalla costante pressione migratoria cui l’Italia è soggetta, via mare e via ...