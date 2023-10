Terrorismo | arrestati a Milano saranno interrogati domani

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), 18 ott. (Adnkronos) -mattina, nel carcere di San Vittore, Alaa Refaei, 44anni, e Gharib Hassan Nosair Mohamed Nosair, 49 anni,ieri anell'operazione anticoordinata dalla procura meneghina. I i duesi sono resi protagonisti, per il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis, di minacce via social contro gli ebrei o contro alcuni protagonisti della politica come la premier Giorgia Meloni. Se per il gip Fabrizio Filice i due di origine egiziana fanno parte del "modello frammentato" dell'Isis, per le difese non è così. "Ritengo che possono essere proclami sterili, non penso che il mio assistito, di cui conosco la famiglia, sia una persona pronta a mettere in pratica ciò ...