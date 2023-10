Terremoto scommesse | Corona fa tre nomi | tremano le big

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Fabriziosvela altri tre calciatori che sarebbero coinvolti nello scandalo. Le big della Serie A. Il mondo del calcio italiano è nuovamente sotto i riflettori a causa di uno scandalo legato alleche coinvolge molteplici giocatori e club di Serie A e non solo. Fabrizio, noto personaggio italiano, ha rivelato altriche sarebbero coinvolti nel caso, suscitando un’ondata di preoccupazione tra i tifosi e scuotendo il calcio italiano. Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, Fabrizioha altri treche parrebbero coinvolti nello scandalo. L’ex paparazzo ha condiviso questa rivelazione in esclusiva con Striscia la Notizia, dopo essere ...

Un vero e propriocon le scosse di assestamento.

Calcio Scommesse, la RAI lo censura: Corona fa altri nomi a Striscia Calcio in Pillole

Avanti Popolo, Fabrizio Corona vuota il sacco. Cosa dice a Nunzia De Girolamo Il Tempo

L'ex 're' dei paparazzi è stato ospite di 'Avanti Popolo' su Rai3. Poi sono arrivati il Tapiro d'Oro e l'ultima rivelazione Fabrizio Corona è sbarcato ieri sera in Rai, ospite di Nunzia De Girolamo ad ...Fabrizio Corona è sbarcato ieri sera in Rai, ospite di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo, trasmissione in onda su Rai3. L’ex ‘re’ dei paparazzi è stato invitato per parlare, ovviamente, del caso rel ...