Terra Amara anticipazioni | Demir su tutte le furie | chi ha ucciso Hünkar

... Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.587.000 telespettatori (20.5%); Canale 5:ha conquistato 2.745.000 telespettatori (22.8%); Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.576.000 ...

Terra Amara su Canale 5: le anticipazioni della settimana dal 16 al 21 ottobre La Gazzetta dello Sport

Terra amara, puntata di oggi 17 ottobre in streaming Mediaset Infinity

Secondo le anticipazioni di Terra amara, Fikret parla a Mujgan con molta decisione facendole capire i suoi sentimenti ...Ti stai chiedendo chi ha ucciso Hunkar in Terra Amara Pensi che sia stata Sevda Il dubbio è lecito, considerato che è proprio quest’ultima a finire in manette, ma per un crimine che non ha commesso ...