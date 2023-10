Terni Digital Week | sfide etiche e sociali per una robotica inclusiva

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Domenica pomeriggio Spot, il cane robot della statunitense Boston Dynamics, ha passeggiato per le strade del centro della città disuscitando stupore e curiosità. I passanti, affascinati da questo docile animale robotico, non hanno resistito alla tentazione di fermarsi per scattare selfie e registrare video. Ma questo non era che l’antipasto di un evento ancora più grande. Nella sala conferenze della biblioteca comunale, moderato dal professore Alessandro Gaudino dell’Università degli Studi di Perugia e da Ermes Maiolica, presidente del Dipartimento europeo tutela androidi (Deta), si è svolto un incontro nell’ambito della2023, il principale festival dell’innovazione del Centro Italia ideato da Edoardo Desiderio. Questo evento ha offerto un palcoscenico per discutere del ruolo della ...