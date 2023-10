Teramo - evasione fiscale per 35 milioni. Quattro denunce

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)(ITALPRESS) – I finanzieri del Gruppo dihanno scoperto una società ubicata nel medesimo capoluogo operante nel settore alimentare e dei trasporti, che non ha presentato le prescritte dichiarazioni annuali valevoli ai fini delle Imposte dirette, dell'Iva e dell'Irap. I risultati della verifica, eseguita anche attraverso mirate indagini finanziarie, hanno permesso di ricostruire compiutamente, per i periodi d'imposta dal 2016 al 2021, violazioni di natura tributaria per circa 35di euro. L'attività ispettiva si è conclusa con le contestazioni di carattere amministrativo e con la denuncia all'autorità giudiziaria disoggetti, due marchigiani, uno della provincia di Chieti e uno della provincia di Isernia. I reati ipotizzati sono quelli di dichiarazione infedele, ...