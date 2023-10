Tennis | Wta Monastir | Bronzetti vince derby con Errani e approda ai quarti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023), 18 ott. - (Adnkronos) - Luciastacca il pass per idi finale del torneo Wta 250 di(cemento, montepremi 259.303 dollari). La 24enne romagnola, numero 62 del mondo e sesta favorita del seeding, supera per 6-3, 6-4, in un'ora e 36 minuti di partita, la 36enne Sara, numero 108 Wta, in unregionale. “Sono felice di essere neiin questo torneo che si gioca in un posto bellissimo ed io mi sento proprio bene qui -dice-. Mi dispiace per Sara, perché siamo amiche e poi sono cresciuta ammirando le sue imprese. Oggi fa caldo ma c'è anche vento ed ho cercato di stare attenta per non raffreddarmi. In attesa di sapere chi sarà la mia avversaria mi rilasserò e mi godrò questo posto bellissimo”.

