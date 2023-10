Tennis | United Cup snobbata dagli italiani Sonego presente grazie alle rinunce | ma i punti…

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Lorenzoparteciperà allaCup 2024, seconda edizione del torneotico per Nazionali miste che si disputerà in Australia dal 29 dicembre al 7 gennaio. Il regolamento prevede che, oltre all’Australia padrona di casa, che riceverà una wild card, dodici Nazioni si qualificheranno tramite il ranking dei sei uomini e delle sei donne con il miglior piazzamento, in baseclassifiche ATP e WTA del 16 ottobre, mentre le ultime sei squadre si qualificheranno in base alla classifica combinata dei giocatori maschili e femminili dello stesso Paese col miglior piazzamento. Lorenzoprenderà parte all’evento perché i treche lo precedono nel ranking ATP hanno deciso di non iscriversi: Jannik Sinner (attuale numero 4), Lorenzo Musetti (numero 20) e Matteo Arnaldi ...

