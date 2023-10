Tale e Quale Show | Maria Teresa Ruta infortunata | ecco chi la sostituirà

(Di mercoledì 18 ottobre 2023)avrebbe avuto un infortunio durante le prove di; a sostituirla un’ex concorrente del Grande Fratello Vip.sostituita da un’ex Vippona Come riportato da TvBlog,si avrebbe avuto un infortunio durante le prove di. Pare, infatti, che si sia fratturata una costola e che a tal proposito salterà la puntata in programma venerdì 20 ottobre. La giornalista e conduttrice avrebbe dovuto interpretare Elettra Lamborghini, ma l’infortunio ha costretto...

... mercoledì 18 ottobre, con una crisi per un ballerino per laè addirittura intervenuta Maria ... lo stesso non può dirsi per Mida che invece pare sia parecchio a favore distrumento. 'Non ...

Alex Belli: È Tale e Quale Show o Sanremo Se sei un cantante professionista è tutto più facile Fanpage.it

Maria Teresa Ruta costretta a lasciare Tale e quale show. Questa l'ultima indiscrezione emersa dopo la notizia di un possibile infortunio da parte della showgirl durante le prove per la prossima ...Poi, mi sono fatta male". Il medico ha preferito che si prendesse qualche giorno di riposo. Dunque venerdì, a Tale e Quale Show, ci sarà Guenda Goria al suo posto. Intanto, quest'ultima ha ricevuto ...