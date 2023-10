Tajani | Le barbarie di Hamas non siano pagate dai civili Venerdì il viaggio a Tunisi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) "La strage all'ospedale di Gaza è per me motivo di sgomento e grande dolore". Così il ministro degli Esteri Antoniodurante un question time alla Camera legata alla guerra in medio oriente. L'opposizione, con un'interrogazione presentata dal dem Giuseppe Provenzano, ha chiesto al vicepremier di aggiornare il Parlamento sulla situazione umanitaria a Gaza e quando – e se – saranno aperti dei corridoi umanitari per la popolazione. "Se esistono ancora umanità e rispetto – dice Provenzano – le vittime palestinesi non valgono meno di quelle israeliane" e per questo motivo "meritano anche loro l'attenzione di questo Parlamento".ha risposto che la "priorità assoluta resta quella di proteggere i. Non dobbiamo rassegnarci alla spirale di violenza. Mentre le piazze si infiammano c'è ancora più bisogno di diplomazia". ...