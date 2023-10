Tabellone Wta Monastir 2023 | Paolini guida il seeding | sei le italiane presenti

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ilcon tutti gli accoppiamenti e i risultati turno per turno del WTA 250 di, in programma dal 16 al 22 ottobre. Parla italiano ildel main draw tunisino, orfano della beniamina di casa Ons Jabeur, fermata da un infortunio. La testa di serie numero uno è dunque Jasmine, reduce dalla prestigiosa semifinale a Zhengzhou che le ha regalato il debutto in top 30. Sono ben sei le giocatrici azzurre ai nastri di partenza dell’evento: oltre a, ci sono anche Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Camilla Rosatello e Lucrezia Stefanini. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA 250SECONDO TURNO (1)vs Marcinko(6) Bronzetti b. Errani 6-3 6-4(4) ...

L'italiana, numero 125, andrà alla caccia del suo secondo quarto di finale a livellodopo ... 2°T BNP Paribas Nordic Open, ore 15: 00 circa Ilmaschile US Open 2022 Il...Derby di Romagna in apertura di programma mercoledì al “Jasmin Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sui campi ...Primo turno non banale per Jasmine Paolini, più continua e presente rispetto ad Alizé Cornet. Tre giocatrici su quattro nel primo quarto sono italiane ...