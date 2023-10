Tabellone Atp Anversa 2023 | Tsitsipas prima testa di serie | Nardi esordisce contro Thiem

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Ildel torneo Atp di, che andrà in scena nella città belga da lunedì 16 a domenica 22 ottobre. A guidare il seeding è il greco Stefanos, favorito numero uno per la vittoria finale della competizione, anche se dovrà fare i conti con Jan-Lennard Struff, Aleksandr Bublik ed Arthur Fils. Un solo italiano presente nel, Luca, che farà il suo esordioun ex top-ten come l’austriaco Dominic. Ecco ilcompleto del torneo di. MONTEPREMI COPERTURA TVATP 250SECONDO TURNO (1)vs Sticker/Van de Zandschulpvs (5) Hanfmann (4) Fils ...

...il successo appena ottenuto e di alimentare al tempo stesso le sue ambizioni per un posto alle... Più a lungo riuscirà a sopravvivere in, maggiori saranno per lui le chance di rafforzare ...Dopo Alexander Zverev, anche Hubert Hurkacz saluta in anticipo l'Atp500 di Tokyo . Il recente vincitore del Masters1000 di Shanghai è stato ...Il torinese sfida l'emergente russo per un posto nei quarti contro il vincente della sfida tra lo svedese Elias Ymer e il croato Dino Prizmic ...