Svolta nel caso della scomparsa di Alessandra Ollari | si indaga per omicidio volontario

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) C’è unaneldi, 53enneda mesi nel Parmense: adesso siper. Lo scrive la Gazzetta di Parma. La donna era uscita di casa per andare a fare la spesa al supermercato e non era più rientrata. Questo, almeno, era stato il racconto del compagno, Ermete Piroli, quando, a fine giugno, si era presentato nella caserma die carabinieri per denunciare ladi. Alessandri, tutti i misteriUn presuntodi allontanamento, dunque, ma con troppi punti interrogativi. A casadonna, ad esempio, sono ...