Supplenze | scuole ricercano docenti | non solo ingegneri e matematici | anche A011 | A012 | inglese e infanzia Avvisi e scadenze

... il decreto introduce importanti azioni nellepiù a rischio dispersione, la formazione ad ...in ruolo con il doppio canale di reclutamento con lo scorrimento delle graduatorie per le: ...

Supplenze ATA PNRR al 31 dicembre, collaboratore scolastico che già lavora su supplenza breve non può accettare Orizzonte Scuola

Organico temporaneo PNRR: l'attribuzione delle supplenze ATA si ... FLC CGIL

L’anno 2024 è particolarmente importante perché si aggiorneranno le graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, le relative graduatorie di Istituto dei docenti, ma anche le graduatorie di te ...Quanti punti si maturano svolgendo supplenze in qualità di personale ATA ... Se io lavoro come AA o AT nella scuola pubblica maturo 0,5 di punteggio ogni mese (o comunque ogni 16 giorni) , mentre per ...