Superbike | Iannone torna in pista | nel 2024 correrà con Team GoEleven

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Il pilota di Vasto sta per finire di scontare la squalifica per doping ROMA - Andreaneltornerà a correre e lo farà nel Mondialecon il, in sella a una Ducati ...

Il pilota di Vasto sta per finire di scontare la squalifica per doping ROMA - Andreanel 2024 tornerà a correre e lo farà nel Mondialecon il Team GoEleven, in sella a una Ducati Panigale V4 R. Il pilota di Vasto tornerà dunque in azione dopo quattro anni lontano ...

Superbike, Iannone in Ducati Go Eleven dal 2024: Andrea torna in sella dopo quattro anni di squalifica Virgilio Sport

Andrea Iannone torna a correre: nel 2024 sarà in Superbike con la Ducati Go Eleven - Sportmediaset Sport Mediaset

Andrea Iannone tornerà alle corse nel 2024. Il centauro abruzzese, che dovrà scontare una squalifica per doping fino al 19 dicembre di quest'anno, si rimetterà in gioco nella prossima stagione. Il 34e ...ROMA - Dopo una lunga squalifica durata quattro anni Andrea Iannone è finalmente pronto per tornare in pista e lo farà in Superbike con la Ducati del Team Go Eleven. Ad annunciarlo è stata la stessa s ...