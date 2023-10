Suora placca e mette ko un ambientalista che protestava per la costruzione di una chiesa video

(Di mercoledì 18 ottobre 2023) Clamorosa rissa, in Francia, tra suore asserragliate a difesa di un cantiere per ladi unae un gruppo di ambientalisti che provavano a sfondare la protezione. Nelin basso, si vede una delle suore che insegue,ko unche manifestava per impedire ladel centro di spiritualità nella regione francese dell’Ardeche destinato a ospitare 3500 persone, tra fedeli e religiosi. Lafrancesel’: ilI fatti si sono svolti nella zona di Saint-Pierre-de-Colombier dove le autorità locali hanno deciso di autorizzare ladi unacon annessi servizi, progetto che ha ...

